Quotidien, première partie du 25 juin 2019 avec Mika

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 25 juin. On parle de la canicule avec Yann Barthes, d’Emmanuel Macron et des municipales à Marseille avec Salhia Brakhlia, d’un festival néo-nazi avec Lilia Hassaine, de foot au féminin avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du recul sur le droit à l’avortement dans le Missouri avec Baptiste des Monstiers, de la rupture de Pamela Anderson et Adil Rami avec Julien Bellver et de l’angoisse d’Appels d’urgence avec Étienne Carbonnier. Lundi, Emmanuel Macron était en déplacement à Marseille, une visite qui n’a rien d’anodine à neuf mois des municipales. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Chaque année, à Ostritz, en Allemagne, se déroule l’un des plus grands festivals néo-nazis d’Europe. Excédés, les habitants de la ville ont décidé de s’organiser pour empêcher la tenue de ce rassemblement. Leur solution ? Acheter les stocks de bière de tous les commerces avoisinants. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Il fait chaud en France et il va faire encore plus chaud dans les jours à venir. Forcément, les chaînes d’info tournent en boucle sur le sujet depuis une semaine. Et ça a donné de grands moments de télévision. Depuis le début de la Coupe du monde, les footballeuses ont réuni toujours plus de téléspectateurs. L’engouement autour de cette compétition, la première en France, est historique et dépasse, de loin, toutes les prévisions. Pour comprendre l’intérêt des Français pour cette coupe du monde féminine, Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé interroger des philosophes. Dans l’État du Missouri, aux États-Unis, il ne reste qu’une clinique qui accepte de pratiquer des avortements. Partout dans le reste de l’État et dans le pays en général, les droits des femmes sont en net recul et leur accès à l’avortement rendu toujours plus difficile. Baptiste des Monstiers a suivi des scènes hallucinantes devant cette clinique unique dans le Missouri. Gros coup de tonnerre dans la presse people ce 25 juin : Pamela Anderson a quitté le footballeur Adil Rami et c’est sur Instagram que ça s’est passé. L’actrice canadienne a publié plusieurs longs messages dans lesquels elle décrit le champion du monde comme « menteur » et « manipulateur ». On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier débriefe l’une des émissions les plus anxiogènes du PAF : Appels d’urgence.