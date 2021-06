Quotidien, première partie du 25 juin 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 25 juin : comme tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le point sur toutes les actualités politiques de la semaine. Après l’échec du RN et de LREM aux régionales, tous les yeux sont tournés vers la droite et ses trois vedettes : Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez. Qui sera désigné pour se lancer en 2022 ? Dans son Flash Mode, Marc Beaugé fait le point sur la visite de Justin et Hailey Bieber à l’Elysée, le dernier défilé Fendi et la campagne de pub Balmain avec Antoine Griezmann. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau revient sur le rachat des Editions de Minuit par Gallimard. Pour finir la saison en beauté, Maïa Mazaurette consacre sa chronique à l’orgasme, avec un grand O.