Quotidien, première partie du 25 mai 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 25 mai 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur les bons chiffres de l’épidémie en France, il revient sur la mise en place du pass sanitaire dans le pays, sur le clash entre Gérald Darmanin et Audrey Pulvar, sur la vidéo troublante de l’opposant biélorusse Roman Protassevitch et sur la dernière vidéo de Joe Biden. Dans son Zoom, Lilia Hassaine enquête sur l’affaire des influenceurs français incités à dézinguer le vaccin Pfizer par une mystérieuse société, moyennant de belles sommes d’argent. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse aux stands de tirs, dans le viseur du gouvernement après plusieurs faits divers dramatiques ces derniers mois. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau nous fait découvrir l’exposition « Divas », à l’Institut du monde arabe à Paris. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse à la beauté intérieure et aux derniers jeux LEGO 100% inclusifs.