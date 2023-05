Quotidien, première partie du 25 mai 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 25 mai 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse au terme “décivilisation” employé par Emmanuel Macron et à l’hommage rendu aux trois policiers à Roubaix. Il s’intéresse également aux réactions suite à la mort de Tina Turner, à une séquence surréaliste de Vladimir Poutine à la télévision russe et à un autre décès mystérieux d’un vice-ministre russe. Yann Barthès débriefe l’étude de l’Arcom sur les mineurs et le porno. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit la journaliste Florence Aubenas de retour d’Ukraine. Maïa Mazaurette s’intéresse à l’étude publiée sur les jeunes et la pornographie.