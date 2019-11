Quotidien, première partie du 25 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 25 novembre. On parle de la marche contre les violences sexuelles et sexistes avec Salhia Brakhlia et Julien Bellver, de l’exposition polémique du peintre Gauguin avec Valentine Oberti, du Black Friday avec Azzeddine Ahmed-Chaouch et de l’Eurovision Junior avec Étienne Carbonnier. 50 000 personnes ont défilé dans les rues de Paris samedi 23 novembre pour protester contre les violences sexuelles et sexistes. De nombreuses personnalités publiques et politiques étaient au rendez-vous. Les équipes de Quotidien étaient présentes, du départ de la marche place de l’Opéra, à l’arrivée en fin de journée à Nation. C’est le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. La National Gallery de Londres expose en ce moment les œuvres du peintre français Paul Gauguin. L’exposition est actuellement au cœur d’une polémique. En cause : les rapports jugés troubles du peintre avec de jeunes, voire très jeunes femmes. Valentine Oberti nous en parle dans son Zoom. Le Black Friday, c’est ce vendredi 30 novembre. Le « Vendredi noir » est devenu une tradition outre-Atlantique et est synonyme de promotions monstres dans tous les domaines. De plus en plus, le « Black Friday » s’impose en France, certaines marques n’hésitant pas à lancer carrément des « Black Week ». De nombreuses voix s’élèvent pourtant contre cette pratique, jugée particulièrement polluante pour la planète. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. « Une marée violette », « Une marche historique », « Stop aux violences ». La presse s’est fait l’écho des 150 000 personnes qui ont défilé partout en France samedi 23 novembre pour protester contre les violences sexuelles et sexistes. Julien Bellver présente le collectif « Nous Toutes » à l’origine de la marche. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous emmène au concours de l’Eurovision junior.

En savoir plus sur Yann Barthes