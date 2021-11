Quotidien, première partie du 25 novembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 25 novembre 2021 : dans le 19h30 Médias de Julien Bellver, on revient sur les annonces d’Olivier Véran pour contrer la cinquième vague du Covid. On s’intéresse également au naufrage d’un bateau de réfugiés au large de Calais, à l’affaire Nicolas Hulot et à la dégringolade d’Éric Zemmour et à la guerre Muselier vs Ciotti chez les LR. Dans son Zoom, Antoine Bristielle s’intéresse aux Français et à leur rapport à la violence envers les politiques. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse à « Get Back », le nouveau pari du réalisateur Peter Jackson qui raconte la fin des Beatles dans un film documentaire de six heures, découpé en trois épisodes de deux heures. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse à la vie politique et à l’impact de l’affaire Nicolas Hulot sur l’élection présidentielle de 2022.