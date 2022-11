Quotidien, première partie du 25 novembre 2022 avec Martial Foucault

Au programme du replay de la première partie de Quotidien week-end du 25 novembre 2022 : dans son 19h30 médias, Julien Bellver revient sur la décision de Jair Bolsonaro de contester sa défaite à l'élection présidentielle brésilienne. Il nous présente ensuite Ron DeSantis, la nouvelle étoile montante de la droite républicaine aux Etats-Unis. Le politologue et directeur du CEVIPOF, Martial Foucault, est lui sur le plateau de Quotidien pour parler d'une nouvelle enquête sur les maires en France. Ambre Chalumeau nous propose ses recommandations culturelles pour le week-end, Marc Beaugé nous dévoile les petits secrets de Louis Vuitton derrière sa campagne publicitaire rassemblant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et Anne Depétrini se questionne sur Elon Musk.