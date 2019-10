Quotidien, première partie du 25 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 25 octobre. On fait le bilan de la semaine avec Salhia Brakhlia, on parle du retour d’Harvey Weinstein avec Valentine Oberti, de l’interview d’Emmanuel Macron à la Réunion, Azzeddine Ahmed-Chaouch termine sa semaine au Louvre, Julien Bellver revient sur la mort de 39 migrants au Royaume-Uni et Marc Beauge nous fait son Flash Mode de la semaine. Comme tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le bilan de l’actu de la semaine. Au programme : le déplacement d’Emmanuel Macron dans l’Océan indien – avec ses lunettes de soleil, le nouvel empereur du Japon, le disque rayé de Marine Le Pen et le nouveau spot instagramable de New York. Le producteur américain, accusé de viols et d’agressions sexuelles par plusieurs dizaines de femmes, a été aperçu dans le public d’un bar new-yorkais. Sa présence a scandalisé les humoristes présents pour une scène ouverte, dont plusieurs ont pris la parole pour réclamer le départ d’Harvey Weinstein. Azzeddine Ahmed-Chaouch a passé la semaine au Louvre pour suivre les derniers préparatifs et l’ouverture au public de l’exposition Léonard de Vinci. Il ne pouvait pas quitter le musée sans revenir sur les traces de Beyoncé et Jay-Z. C’est un fait-divers qui a fait le tour de la planète : cette semaine, 39 personnes sont retrouvées mortes à l’arrière d’un camion au Royaume-Uni. Trente-neuf Chinois qui tentaient de rejoindre le pays depuis la Belgique. Rapidement, le drame s’est retrouvé sur toutes les chaînes du monde. Il est le M. Mode de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.

