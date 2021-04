Quotidien, première partie du 26 avril 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 26 avril 2021 : avec Julien Bellver, on revient sur l’explosion des contaminations en Inde, la réouverture des écoles ce lundi matin, mais aussi l’espoir d’un couvre-feu allégé et les conséquences dans le débat politique de l’attentat de Rambouillet. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur la catastrophe de Tchernobyl dont on commémore le 35ème anniversaire ce 26 avril. Trois décennies plus tard, de nombreuses questions sont encore sans réponse. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est intéressé aux médecines dites « alternatives » : quelles sont-elles et qui sont ceux qui veulent les faire reconnaître ? Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau revient sur le palmarès de tous les records des Oscars 2021.