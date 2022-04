Quotidien, première partie du 26 avril 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du mardi 26 avril 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk, il décrypte la situation en Ukraine et s’intéresse au futur Premier ministre d’Emmanuel Macron – à moins qu’il ne s’agisse d’une Première ministre ? Enfin, il revient sur la guerre entre les Verts de Yannick Jadot et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte l’importance prise par les GAFAMS dans nos outils de communication et dans nos politiques. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous présente l’édition 2022 de la Biennale de Venise, placée sous le signe du soutien à l’Ukraine.