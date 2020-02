Quotidien, première partie du 26 février 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 26 février 2020. Salhia Brakhlia s’intéresse à la campagne de Rachida Dati pour Paris, Lilia Hassaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch et Julien Bellver continue de nous parler du Coronavirus et de ses conséquences en France et à l’étranger et Étienne Carbonnier nous débriefe le retour de Pékin express sur M6. La droite a une nouvelle championne pour tenter de reprendre la mairie de Paris. Rachida Dati est en campagne : en début de semaine, elle était sur le terrain avec un poids lourd de la droite, François Baroin. C’est le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Face à la propagation du coronavirus, notamment en Italie, de nombreux responsables politiques à droite ou à l’extrême-droite réclament le contrôle voire la fermeture de nos frontières. La proposition, reprise partout, aurait-elle vraiment un effet ? Fermer les frontières peut-il vraiment nous protéger du virus ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Depuis la diffusion des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, Piotr Pavlenski est partout dans les médias. On l’a vu sur CNN, on l’a entendu sur France Inter et on l’a suivi avec l’AFP. Problème : on n’a pas toujours franchement compris ce qu’il disait. Mais la palme revient à BFMTV et ses deux heures d’interview de l’activiste russe dont ils n’auront réussi à comprendre que… 2 minutes et 58 secondes. Et encore. Face aux nombreux cas de coronavirus détectés en Italie, la Franc court-elle un risque supplémentaire ? À l'hôpital Bichat, Azzeddine Ahmed-Chaouch a retrouvé le Dr. Xavier Lescure pour évoquer avec lui l'évolution de la situation. Si les choses sont plus préoccupantes qu'au début de l'épidémie en Chine, il a tenu à rassurer les populations. Arnault Miguet est journaliste chez France Télévisions. Depuis 35 jours, il est le seul correspondant à Wuhan, épicentre de l’épidémie de coronavirus en Chine. Confiné dans son hôtel 19/24h, il est le seul à pouvoir rendre compte de la situation dans le pays. Quotidien a pu le contacter. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier débriefe le grand retour de Pékin Express sur M6.