Quotidien, première partie du 26 janvier 2022

Au programme du replay de la première partie du mercredi 26 janvier 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe le scandale Orpea, l’arrivée du petit frère d’Omicron, le variant BA.2, les dernières révélations sur les fêtes clandestines de Boris Johnson, le vote caché pour Éric Zemmour et le sale quart d’heure d’Anne Hidalgo sur France 2. Notre experte de la semaine est la directrice de l’Observatoire égalité femmes-hommes de la Fondation Jean Jaurès, Amandine Clavaud. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous présente l’exposition croisée Yves Saint-Laurent dans six des plus beaux musées parisiens. Enfin, Maïa Mazaurette s’adresse aux enfants et débriefe avec eux la proposition du candidat Fabien Roussel d’interdire les devoirs, mais aussi la fin des thérapies de conversion.