Quotidien, première partie du 26 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 26 janvier 2023 : Julien Bellver décrypte dans son 19h30 Médias la crainte d’une escalade de violence après la livraison de chars allemands et américains à l’Ukraine. Cette livraison relance le débat en France sur l’envoi de chars Leclerc à Kiev. Il revient également sur les multiples affaires qui éclaboussent le sport français. Yann Barthès reçoit Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations qui vient d’être reconduit pour un second mandat. Maïa Mazaurette analyse quant à elle la prise de position du boxeur Chris Eubank Junior qui s’est affiché avec un brassard LGBT en réaction aux propos homophobes de son adversaire. De son côté, Ambre Chalumeau décrypte dans sa Brigade le procès improbable contre le peintre écossais Peter Doig. Elle revient également sur la polémique autour du dessinateur Bastien Vivès au festival de la bande dessinée d’Angoulême.