Quotidien, première partie du 26 juin 2019

Retrouvez l'intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 26 juin. On rend hommage à l'actrice Edith Scob avant de parler de la grève des pompiers avec Salhia Brakhlia, on parle de la nouvelle photo choc sur les drames de l'immigration avec Lilia Hassaine, de football et de politique avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de l'impossible commémoration de la mort de Michael Jackson avec Julien Bellver et de Sophie Davant avec Étienne Carbonnier. L'actrice Edith Scob s'est éteinte ce mercredi 26 juin à l'âge de 81 ans. Actrice de films d'auteur, elle a travaillé avec Bunuel, Raoul Ruiz, Rivette, Carax ou encore Olivier Assayas. Elle était également connue du grand public grâce à ses apparitions dans des registres plus populaires : Caméra Café ou encore Sœur Thérese.com. Les pompiers de France sont entrés en grève ce mercredi. Ils protestent contre les manques de moyens et d'effectifs dans leurs casernes, l'augmentation des violences qu'ils subissent en intervention, mais aussi contre les appels inutiles qui polluent leurs lignes. Quotidien a rencontré les pompiers de Marseille. La photo a fait le tour du monde ces dernières heures. D'abord parue dans Le Jordana, un quotidien mexicain, le cliché montre un jeune salvadorien de 25 ans et sa fille de deux ans, morts noyés en tentant de traverser le Rio Grande, ce fleuve qui sépare le Mexique des États-Unis. Cette image qui bouleverse le monde entier, n'est pas sans rappeler celle du jeune Aylan, noyé en tentant de rejoindre la Turquie en 2015. Elle illustre, une fois de plus, les drames qui se jouent autour de l'immigration. Comme à chaque fois qu'il visite un pays étranger, Emmanuel Macron se doit de rencontrer la communauté française sur place. Vous savez, ceux qu'on croise en vacances, ceux qui n'ont qu'UN bar où aller, qui sont tous directeur marketing de LVMH et qui oublient comment parler leur langue maternelle dès qu'ils repassent la frontière française. Les Expats quoi. Les Bleues ont décroché leur place en quarts de finale en sortant le Brésil dimanche soir. Prochaine étape : affronter les États-Unis, soit rien de moins que les tenantes du titre de championne du monde. L'engouement autour de cette compétition est énorme, bien plus que toutes les prévisions et désormais que les quarts sont atteints, même les politiques s'en mêlent. Démonstration avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Michael Jackson a disparu il y a dix ans tout justes, le 25 juin 2009. Pourtant, malgré l'énorme popularité du roi de la pop, aucun hommage, aucune célébration dans les médias. Les scandales et révélations autour de la star auront fini d'entacher sa réputation. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd'hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous emmène profiter des bonnes affaires de Sophie Davant, une toute dernière fois.