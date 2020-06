Quotidien, première partie du 26 juin 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 26 juin 2020. On revient sur les tentatives de Melania Trump pour saboter la campagne de son mari, du melon de François Bayrou, de la vague de divorce post-confinement, de Christophe Castaner et ses poses de bonhomme ratée et de sexe pendant les vacances avec notre sexperte Maïa Mazaurette. Donald Trump sera-t-il reconduit pour un second mandat à la Maison Blanche ? Dans les sondages, l’actuel président américain est distancé par Joe Biden, candidat démocrate et grand favori de l’élection de novembre. Mais une autre personnalité pourrait bien, là aussi, lui causer du tort : sa femme, Melania Trump. De plus en plus régulièrement ces derniers mois, la First Lady a ouvertement pris position contre son mari. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Dans Quotidien, on aime bien parler du melon des politiques. En l’occurrence, on va consacrer un peu de temps à un seul melon : celui de François Bayrou. Le confinement a mis à mal de très nombreux couples : partout dans le monde, le nombre de divorces explose. Pas facile de supporter sa moitié 24h/24 et 7j/7. Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu connaître l’ampleur des dégâts. Il est le M. Mode de Quotidien : toutes les semaines, toute la saison, Marc Beauge nous a parlé look, fashion faux pas, bons conseils et histoire de la mode. Il termine l’année en beauté avec le style multicolore de Patrick Balkany, la pose de bonhomme ratée de Christophe Castaner et les explications de Donald Trump sur ses chaussures en cuir. Les vacances approchent à grands pas et avec elles, les folles soirées sea, sex, sun et cocktail. Une période particulièrement propice à l’amour et au sexe, oui, mais pas sans raison ni sans application. Et même si vous ne partez pas en vacances, notre sexperte Maïa Mazaurette a plein de bons conseils pour vous aider à profiter des bienfaits de la période estivale pour vous détendre le corps et l’esprit.