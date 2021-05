Quotidien, première partie du 26 mai 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 26 mai 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la proposition de l’Académie de médecine de rendre le vaccin contre le Covid obligatoire, sur le premier anniversaire de la mort de George Floyd aux États-Unis, sur la multiplication des critiques contre Gérald Darmanin et sur le rachat de la Metro Goldwyn Meyer par Amazon. Depuis le début de la crise, le tabagisme est reparti à la hausse en France. Les premiers touchés sont les plus précaires, Lilia Hassaine nous explique pourquoi dans son Zoom. Huit ans après les faits, les deux anciens skinheads accusés d’avoir causé la mort de Clément Méric comparaissent depuis ce mercredi au tribunal d’Evry pour leur procès en appel. Paul Gasnier a suivi l’ouverture de ce procès. C’est l’un des films les plus attendus de cette réouverture des cinémas : « Promising Young Woman » renoue avec le genre du « Rape revenge movie », à la sauce 2021. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade des Affaires culturelles. Faut-il forcément être sexy ou sexuelle pour être populaire ? Entre les filtres sur les réseaux sociaux et l’arrivée sur Twitch d’une toute nouvelle catégorie de contenus, la question peut se poser. Maïa Mazaurette y répond.