Quotidien, première partie du 26 mai 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du vendredi 26 mai 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse au second tour de l’élection présidentielle en Turquie et au candidat à la primaire républicaine Ron DeSantis. Il revient sur le cas de Tim Scott, le candidat républicain afro-américain et sur le racisme dans le football espagnol. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Laure Adler qui quitte Radio France après 50 ans de carrière. Maïa Mazaurette nous parle du site du gouvernement consacré à l’éducation à la sexualité et aux chiffres de SOS Homophobie. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous conseille le nouvel album de Yuksek, le nouveau roman d’Emma Cline, une exposition consacrée à Suzanne Valadon et un livre illustré pour les enfants consacrés à des artistes atypiques comme Louise Bourgeois. Anne Depétrini se demande comment on sait que l’on est devenu un vieux con.