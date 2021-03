Quotidien, première partie du 26 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 26 mars 2021 : la candidature de Xavier Bertrand, le futur de Nicolas Dupont-Aignan, la métaphore de Valérie Pécresse, le come-back de Manuel Valls et les promesses manquées d’Emmanuel Macron, tout est dans la chronique de Salhia Brakhlia, « 2022, c’est déjà demain ! ». Dans son Flash Mode, Marc Beauge retrace l’actu fashion de la semaine : entre nomination haute en symbole aux États-Unis, polémique sur un jean troué en Inde, chaussures de stars et cagoule inutile. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous fait découvrir la grande exposition Kandinsky du Centre Pompidou. Toujours fermé pour cause de Covid, le musée a développé un talent certain pour les expo virtuelles. Enfin, comme tous les vendredis, Maïa Mazaurette fait sa chronique spéciale sexe de la semaine. Elle nous parle de l’orgasme multiple chez les hommes, de charge mentale sexuelle et de libido sous le soleil.