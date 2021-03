Flash Mode : grosse polémique en Inde à cause d'un... jean troué

Tous les vendredis, Marc Beauge débriefe toute l’actualité mode de la semaine. On commence par l’intronisation historique de la nouvelle ministre de l’Intérieur des États-Unis, Deb Haaland. C’est la première femme amérindienne à accéder à un poste au gouvernement, alors pour sa prise de fonctions, Deb Haaland a multiplié les symboles. L’Inde fait face à une gigantesque polémique à cause d’un jean. Un jean troué, plus précisément. En cause : le haro sur les jeans troués lancé par Tirath Singh Rawart, dirigeant de la région de l’Uttarakhand, dans le nord du Pays. La réaction des femmes n’a pas tardé : sur les réseaux sociaux ou à la télé, elles sont montées au créneau pour défendre leur droit aux jeans troués. Aux États-Unis, la mode du torse-nu sous une veste fait de plus en plus d’adeptes : Harry Styles est déjà conquis, tout comme la star de la NBA Kyle Kuzma. Le phénomène gagne même la France : ici, c’est Florent Pagny qui ose le plus simple appareil sous sa veste en cuir exotique tous les samedis soirs dans The Voice. Enfin, on termine avec la perle de la semaine : la présentation de la dernière collection du prestigieux chausseur Roger Vivier. Une collection qui met à l’honneur les plus grandes icônes féminines du cinéma.