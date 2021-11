Quotidien, première partie du 26 novembre 2021 avec Cyril Dion et Vipulan Puvaneswaram

Au sommaire du replay de Quotidien week-end première partie du 26 novembre 2021 : dans son Médiamètre de la semaine, Julien Bellver s’intéresse à la dernière ligne droite des Républicains avant leur grand Congrès. Il fait le point sur la campagne de chacun des candidats avec les journalistes Marion Mourgue du Figaro, Ludovic Vigogne de l’Opinion et Hadrien Bect de FranceInfo. Il fait ensuite le tour de l’actu internationale avec au programme : une petite phrase du Figaro qui scandalise l’Italie, l’interview musclée du président bélarusse Alexandre Loukachenko sur la BBC et la photo polémique de Donald Trump en compagnie de Kyle Rittenhouse, récemment acquitté pour le meurtre de deux manifestants Black Lives Matter. En plateau, Yann Barthès reçoit Cyril Dion et Vipulan Puvaneswaram à l’occasion de la sortie en salle de leur film-documentaire « Animal ». Comme tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne son conseil lecture de la semaine et Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe.