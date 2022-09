Quotidien, première partie du 26 septembre 2022 avec Anna Bonalume

Au programme du replay de Quotidien première partie du lundi 26 septembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte les réactions politiques de la victoire de Giorgia Meloni en Italie, revient sur les manifestations en Iran et sur la démission de Julien Bayou, accusé de violences psychologiques. On consacre une large partie de cette émission à l’élection de Giorgia Meloni en Italie. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch analyse les discours politiques de la figure du néo-fascisme, Maïa Mazaurette s’intéresse à la façon dont elle utilise sa féminité en politique et Ambre Chalumeau revient sur les réactions du monde culturel italien. Tout au long de cette première partie de Quotidien, Yann Barthès reçoit la journaliste politique Anna Bonalume.