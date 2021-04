Quotidien, première partie du 27 avril 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 27 avril 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse aux très nombreux créneaux de vaccination désertés, à l’utilité du masque en extérieur, aux déboires de Boris Johnson et au succès de Joe Biden. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte la tribune signée par 20 généraux dans l’hebdomadaire Valeurs Actuelles : faut-il vraiment y voir un appel au putsch ? À deux mois des élections régionales, la bataille politique se joue aussi sur… Wikipedia. Eloges ou coups bas, tous les moyens sont permis pour les communicants des candidats qui ont fait de l’encyclopédie en ligne leur nouveau terrain de jeu. On en parle avec Paul Larrouturou. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous parle du retour en grâce des bandes annonces, enfin remise à la place d’importance qui leur est due. Enfin, Maïa Mazaurette répond à nos questions sur le couple, qu’il soit hétérosexuel ou non, et s’intéresse au « poop-shaming ».