Quotidien, première partie du 27 février 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 27 février 2020. On continue à parler du Coronavirus avec Salhia Brakhlia et Azzeddine Ahmed-Chaouch. Lilia Hassaine revient sur les carnavals antisémites de ces dernières semaines et Étienne Carbonnier nous emmène faire un tour chez les Foufous de l’Assemblée. Comment le gouvernement gère-t-il la crise du Coronavirus en France ? Depuis la découverte d’un foyer infectieux dans plusieurs régions de l’Italie, la psychose est galopante dans l’hexagone. Face aux risques sanitaires et au risque de panique, le gouvernement travaille sa communication. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Si les carnavals de Venise et de Nice ont été écourtés pour cause de Coronavirus, le carnaval d’Alost, en Belgique a bien eu lieu. Et il a fait polémique. En cause, la multiplication de clichés et de provocations à caractère antisémites. Il n’est pas le seul du genre : à Campo de Criptana, près de Madrid, on a vu défiler de faux soldats SS, à Imotski, en Croatie, une statue en papier mâché d’un couple homoparental avec leur bébé a été brûlée sur la place publique. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Un post a provoqué la colère des Français et des Parisiens en début de semaine : celui de l’actrice Gwyneth Paltrow, photographiée avec un masque sur la bouche dans son avion pour Paris. Outre l’actrice, on voit de plus en plus de gens porter des masques censés protéger contre le Coronavirus : dans les rues de Paris, à la Fashion Week et dans les stades de foot. Mais sont-ils vraiment utiles ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Aujourd’hui, c’est jeudi ! Comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé jeter un œil dans l’hémicycle pour voir comment se comportent nos petits Foufous de l’Assemblée.