Quotidien, première partie du 27 février 2023 avec Philippe Collin

Au programme du replay de Quotidien première partie du lundi 27 février 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les ultimes menaces de Vladimir Poutine, sur l’emballement médiatique ininterrompu autour de l’affaire Pierre Palmade, sur la visite d’Emmanuel Macron au Salon de l’Agriculture et à la querelle entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch s’intéresse à la « mithridatisation » du Rassemblement national et Ambre Chalumeau partage les actus culturelles du jour dans sa Brigade. En plateau, Yann Barthès reçoit l’homme de radio Philippe Collin à l’occasion de sa série de podcasts sur Jean-Marie Le Pen.