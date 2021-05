Quotidien, première partie du 27 mai 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 27 mai 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la visite d’Emmanuel Macron à Kigali, au Rwanda, sur la réaction de Noël Le Graet à l’hymne des Bleus pour l’Euro signé du rappeur Youssoupha, sur la montée des cas de variant indien au Royaume-Uni et sur les critiques à l’encontre de Boris Johnson par son ancien bras droit, Dominic Cummings. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur les relations entre la France et le Rwanda, marquées par le génocide des Tutsis au début des années 1990. Du 10 au 20 juin prochain à Grenoble se tiendra le « mois décolonial », un festival lancé à l’appel de plusieurs associations qui fait déjà polémique. On en parle avec Paul Gasnier. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau célèbre la réouverture du musée Carnavalet, fermé depuis 2016.