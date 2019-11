Quotidien, première partie du 27 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 27 novembre. On parle des éléments de langage du gouvernement sur les retraites avec Salhia Brakhlia, du collectif Nemesis qui a infiltré la manif Nous Toutes avec Valentine Oberti, Azzeddine Ahmed-Chaouch était au cinéma pour voir La Reine des Neiges 2, Julien Bellver décrypte la communication de l’armée après la mort de 13 militaires français au Mali et Étienne Carbonnier nous parle de la dernière émission cheloue de RMC. Inquiet avant la mobilisation annoncée du 5 décembre prochain, la stratégie du gouvernement consiste à dénoncer un mouvement de « privilégiés » On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Qui est « Nemesis », ce collectif qui a infiltré la manif Nous Toutes de Paris ce samedi 23 novembre ? Une vidéo, largement relayée sur les réseaux sociaux, montre des militantes brandir des pancartes aux inscriptions xenophobes, rapidement écartée du cortège par d’autres manifestantes. Valentine Oberti dresse le portrait de celles et ceux derrière le collectif « Nemesis ». Le deuxième volet du dessin animé « La Reine des Neiges » est dans toutes les salles. Après le carton du premier film – et le succès de sa chanson dont on ne peut pas parler sans l’avoir dans la tête – Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé recueillir les premières impressions des petits fans. Et surtout de leurs parents. La France a perdu 13 de ses militaires engagés dans l’opération Barkhane au Mali, après la collision de deux hélicoptères au cours d’une mission de surveillance. Après l’annonce officielle faite par Emmanuel Macron, et la reprise de l’information dans la presse, Julien Bellver décrypte la communication très sensible de l’Armée sur le drame. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier débriefe la nouvelle émission complètement barrée de RMC Story « Escape ».

En savoir plus sur Yann Barthes