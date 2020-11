Quotidien, première partie du 27 novembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 27 novembre 2020 : Salhia Brakhlia s’intéresse à l’influence de Nicolas Sarkozy sur le parti Les Républicains dans sa rubrique « 2022, c’est déjà demain », Marc Beauge fait son Flash Mode de la semaine, Ambre Chalumeau nous invite à (re)découvrir les films de François Truffaut dans sa Brigade des Affaires culturelles, Maïa Mazaurette milite pour que les sex-shop soient considérés comme essentiels et Juan Arbelaez nous fait découvrir la recette préférée d’Angela Merkel. J-497 avant le premier tour de l’élection présidentielle : autant dire que l’échéance approche et que les personnalités politiques, déjà dans les starting-blokcs, accélèrent le pas. Cette semaine, on en a donc vu plusieurs dérouler leur CV dans les matinales : Arnaud Montebourg continue de filer les métaphores pour annoncer un retour en douceur, Ségolène Royal continue de laisser planer le doute et Nicolas Dupont-Aignan perd son bras droit. Après son allocution, Emmanuel Macron a envoyé son Premier ministre faire le service après-vente, dans un style très différent du sien. C’est d’ailleurs pour ça que Jean Castex a été choisi au début de l’été : considéré comme un homme des territoires et du dialogue social, il était tout indiqué pour gérer le déconfinement. Et ce n’est pas une nouveauté : de tous temps, les présidents de la République ont choisi des Premier ministres – et une Première ministre – dont la personnalité collait avec le moment, la nécessité politique. On retrace les duos Premier ministre/Président grâce à notre placard à archives. Cette semaine également, un ancien président a beaucoup fait parler de lui : Nicolas Sarkozy. Il comparaît depuis le début de la semaine dans l’affaire des écoutes. L’ancien chef de l’État est accusé de corruption et de trafic d’influence. Pourtant, huit ans après la fin de son mandat, Nicolas Sarkozy reste une figure très populaire chez les Républicains. Comment arrive-t-il à garder la main sur la casting de la droite en 2022 ? Salhia Brakhlia tente d’y répondre. C’est le cadeau de Noël parfait pour les amoureux du cinéma : huits films de François Truffaut ressortent en version restaurée dans un coffret avec plein de bonus inédits. L’occasion idéale de revoir La Mariée était en noir, la Sirène du Mississipi, l’homme qui aimait les femmes, … et de replonger, le temps d’un film, dans l’univers de Truffaut. On en parle avec Ambre Chalumeau. Cette semaine, Angela Merkel a fêté sa quinzième année au pouvoir. Pour l’occasion, Juan Arbelaez a décidé de nous faire découvrir l’une des recettes préférées de la chancelière allemande : le curry wurst. Samedi, les petits commerces vont pouvoir rouvrir leurs portes et parmi eux, les sex-shops. Depuis plusieurs années, malgré la démocratisation de ces jouets sexuels, les sex-shop sont en perte de vitesse. Pourtant, les Français sont particulièrement friands de leurs magasins : pendant le 1er confinement, 11% d’entre nous avaient utilisé un sex-toy.