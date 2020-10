Quotidien, première partie du 27 octobre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la première partie de Quotidien du 27 octobre : on savoure quelques images de la Nouvelle-Calédonie, qui est restée bloquée dans le monde d’avant –le bien – celui où on pouvait s’embrasser et se toucher sans risque, on fait le point sur la situation de nos voisins dans la lutte contre l’épidémie avec Julien Bellver, Lilia Hassaine tire la sonnette d’alarme sur l’augmentation de la pauvreté en France depuis le début de la crise, Ambre Chalumeau propose un « New Deal » pour sauver la Culture française, Azzeddine Ahmed-Chaouch surveille les tensions à la veille du match entre le PSG et le Basaksehir mercredi et Maïa Mazaurette nous offre une petite porte vers la liberté.