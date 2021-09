Quotidien, première partie du 27 septembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du lundi 27 septembre : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe le résultat des élections en Allemagne, le choix des électeurs des Républicains pour désigner leur champion en 2022, le flop de Ségolène Royal aux élections sénatoriales, le coup de com’ raté de Valérie Pécresse, le jet d’œuf contre Emmanuel Macron et l’optimisme d’Arnaud Montebourg. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse au « mur de la honte » érigé en catastrophe entre Paris et Pantin pour « protéger » les habitants des consommateurs de crack. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau débriefe le dîner des grands chefs à Lyon, une institution qui permet à tous les présidents français de montrer leur attachement, ou non, à la gastronomie française.