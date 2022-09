Quotidien, première partie du 27 septembre 2022 avec Antoine Bozio

Au programme du replay de Quotidien première partie du mardi 27 septembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur l’affaire Julien Bayou qui secoue la NUPES, il décrypte les très optimistes prévisions économiques de Bruno Le Maire pour 2023, prend des nouvelles des 300 000 soldats réservistes mobilisés en Russie et du couac du gouvernement sur la réforme des retraites. Réforme des retraites toujours avec Clément Viktorovitch qui s’intéresse quant à lui à la pertinence d’une telle réforme. Est-elle vraiment indispensable ? On en parle également avec Antoine Bozio, grand spécialiste des retraites et directeur de l’Institut des Politiques publiques. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse elle aussi à la retraite, à celle des actrices plus précisément. En 2022, il est encore très compliqué pour une femme actrice de trouver du boulot passé 40 ans. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur les premiers témoignages d’enfants victimes de l’attentat de Nice en 2016 et sur le séminaire de rentrée de la NUPES en pleine tourmente.