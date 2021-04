Quotidien, première partie du 28 avril 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 28 avril : faut-il élargir la vaccination à tous les Français ? On en parle avec Julien Bellver dans son 19h30 Médias. Avec lui, on parle aussi de la présentation du nouveau projet de loi anti-terrorisme du gouvernement, de la démission du journaliste de LCI Philippe Ballard, devenu candidat au Rassemblement national, et de la dernière étude de la Fondation Jean Jaurès sur l’électorat de Marine Le Pen. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse au cas Philippe de Villiers, l’ancien ami d’Emmanuel Macron parti en croisade contre le chef de l’État. Coup de théâtre judiciaire ce mercredi : la France a remis sept anciens membres des Brigades Rouges, l’un des groupes terroristes les plus influents de l’Italie dans les années 70, à la justice de leur pays. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous parle de l’essai de Jane Fonda, pionnière de l’activisme Made in Hollywood. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse à l’augmentation des troubles alimentaires chez les jeunes et répond à toutes leurs questions sur le corps, la sexualité et l’amour.