Quotidien, première partie du 28 avril 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 28 avril 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la nouvelle plainte lancée contre Patrick Poivre d’Arvor, s’intéresse aux négociations entre le Parti socialiste et la France insoumise, décrypte la visite en Ukraine du Secrétaire général de l’ONU et calme nos ardeurs sur la composition du futur gouvernement. Cette semaine, Jules Grandin nous explique grâce à ses cartes les différentes fractures qui traversent la France, Maïa Mazaurette nous explique pourquoi avoir une Première ministre en France n’est pas encore gagné et Ambre Chalumeau nous parle de l’amour fou de Louis Aragon pour son épouse, Elsa Triolet.