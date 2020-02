Quotidien, première partie du 28 février 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 28 février 2020. Salhia Brakhlia fait le bilan des actus qu’il ne fallait pas manquer cette semaine, Paul Gasnier fait le point sur la première semaine du procès des époux Fillon, Julien Bellver s’intéresse à la primaire démocrate en Caroline du sud et Marc Beauge fait son point mode de la semaine. Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le bilan de l’actualité de la semaine. Au programme de ce 28 février : Gilbert Collard lâche Marine Le Pen sur la fermeture des frontières, Iraj Harichri, le ministre de la Santé iranien infecté par le Coronavirus n’a que faire des mesures de quarantaine, la leçon de la semaine a été donnée par un petit garçon de 9 ans à la télé américaine et le duplex marrant sans faire exprès d’un journaliste était sur CNN. Le procès des époux Fillon s’est ouvert cette semaine à Paris. Depuis mercredi, François et Penelope Fillon, ainsi que l’ancien eurodéputé Marc Joulaud comparaissent pour « détournement de fond publics », « complicité » et « recel d’abus de biens sociaux ». Jeudi, pour la première fois, Penelope Fillon a pris la parole. Un témoignage attendu pour celle qui doit prouver qu’elle a bien travaillé pour son mari. On fait le point avec Paul Gasnier. Ce samedi, les électeurs démocrates de la Caroline du sud sont appelés aux urnes. Joe Biden, à la traîne lors des précédentes élections, espère rafler l’État à ses concurrents. Il a de bonnes chances d’y croire : favori de l’électorat afro-américain, il est en Caroline du sud en terrain conquis. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien. Toutes les semaines, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Ce vendredi, il nous parle du Coronavirus qui s’est invité dans les Fashion Week, de la robe d’Alexandria Occasio-Cortez et du passage de Kim Kardashian et Kanye West au KFC de Strasbourg Saint-Denis.