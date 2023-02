Quotidien, première partie du 28 février 2023 avec Syanie Dalmat et Arnaud Hermant

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mardi 28 février 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte la démission de Noël Le Graët et le scandale autour de la sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre. Il fait également le point sur l’arrivée de la réforme des retraites au Sénat, la mise en place du mouvement de grève générale du 7 mars prochain et sur les suites de l’affaire Pierre Palmade dans les médias. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch s’intéresse à son tour à l’affaire Pierre Palmade et aux raisons qui font qu’elle fascine les médias et le public. En plateau, Yann Barthès fait le point sur les scandales dans le foot français avec les pointures du journal l’Equipe, Arnaud Hermant et Syanie Dalmat.