Quotidien, première partie du 28 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 28 janvier 2020. On parle de la fausse bonne idée de Sibeth N’Diaye, des adieux de Jean-Claude Gaudin à Marseille avec Salhia Brakhlia et de la vague de racisme anti-asiatique avec Lilia Hassaine. Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré le premier chef japonais à décrocher trois étoiles au guide Michelin, Julien Bellver analyse la réaction des médias à la mort de Kobe Bryant et Étienne Carbonnier regarde les kids de Des chiffres et des lettres. L’idée partait d’un bon sentiment : casser la barrière entre la porte-parole du gouvernement et les Français. Ce matin sur Twitter, Sibeth N’Diaye a lancé le hastag ASKPPG pour permettre aux internautes de lui poser directement des questions. Elle avait juste oublié que les gens ont beaucoup, beaucoup d’humour. À moins de deux mois des élections municipales, Jean-Claude Gaudin a décidé de faire ses adieux à la mairie de Marseille après 25 ans de mandat. Le maire de la cité phocéenne laisse derrière lui un bilan mitigé et une image écornée. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Avec l’arrivée du coronavirus, les actes et propos racistes envers les Chinois se sont multipliés. Moqueries, stigmatisation, amalgames sont légion sur les réseaux sociaux et même dans la presse. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. La campagne pour les municipales est officiellement lancée ! Lundi soir à Paris, les principaux opposants à Anne Hidalgo lançaient en grande pompe la dernière ligne droite avant les élections de mars prochain. Rachida Dati, Benjamin Griveaux et Cédric Villani étaient donc sur le pont, chacun dans leur style, mais avec peu ou prou les mêmes discours. Ceux qui sentent bon la bienveillance, l’amour, la chaleur humaine. Le Guide Michelin a dévoilé ses grands lauréats 2020. Avec, surprise, pour la première fois un chef japonais couronné d’une troisième étoile. Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré Kei Kobayashi, chef du Kei. Dimanche 26 janvier, TMZ est le premier à annoncer le décès de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère. L’info est ensuite reprise par les médias du monde entier en quelques minutes. Le choc de la disparition du basketteur passé, de nombreux médias sont critiqués pour leur précipitation dans le traitement du drame. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous fait découvrir le « Des chiffres et des lettres » version Kids.

