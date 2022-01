Quotidien, première partie du 28 janvier 2022 avec David Pujadas et Ruth Elkrief

Au programme du replay de la première partie de Quotidien week-end du vendredi 28 janvier 2022 : dans son 19h30 Médias du vendredi, Julien Bellver fait son Médiamètre de la semaine avec les journalistes Laurence Peuron de France Inter, Mathilde Guenegan de TF1/LCI et Jacques Paugam du Point. Il fait ensuite le tour du monde dans son MapMédias avec un scandale MeToo aux Pays-Bas, le retour d’Ingrid Betancourt sur la scène politique et une sale période pour les hamsters à Hong Kong. Sur le plateau, Yann Barthès reçoit les journalistes Ruth Elkrief et David Pujadas avant le lancement de leur nouvelle émission, « Mission convaincre ». Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse aux habitudes de lecture des personnalités racontées dans « La Règle du jeu », la revue de Bernard-Henri Lévy. Enfin, Maïa Mazaurette décrypte l’art du bondage pour tout nous apprendre ce cet art érotique parfois mal compris.