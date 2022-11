Quotidien, première partie du 28 novembre 2022 avec Laeticia Hallyday

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 28 novembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la situation en Chine où des manifestations sans précédent secouent le pouvoir en place. Il débriefe ensuite la dernière vidéo Youtube d’Emmanuel Macron, les tensions à l’Assemblée nationale et la Une lunaire du Figaro ce week-end. Dans son Zoom, Clément Vikrotovitch s’intéresse aux discours du gouvernement et de la Macronie face au scandale McKinsey, Ambre Chalumeau revient sur la polémique autour du film « Les Amandiers » et Maïa Mazaurette nous parle de la difficulté d’être l’épouse d’une rock star. Justement, en plateau, Yann Barthès reçoit Laeticia Hallyday à l’occasion de l’ouverture d’une gigantesque exposition consacrée à Johnny Hallyday, tout juste cinq ans après sa disparition.