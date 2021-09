Quotidien, première partie du 28 septembre 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du mardi 28 septembre : Julien Bellver s’interroge sur la dégringolade de Marine Le Pen dans les sondages. Partie à 28% d’intentions de votes en juin, la candidate du Rassemblement national n’est plus qu’à 16% ce mois-ci. Une déconvenue qu’elle doit, entre autres, à Éric Zemmour. Dans son 19h30 Médias, il revient aussi sur le temps de parole XXL du polémiste. Il n’y a en a qu’un seul que ça arrange : Emmanuel Macron. Julien Bellver décrypte aussi les pénuries d’essence et de médicaments et le manque de main d’œuvre au Royaume-Uni dans ce qui semble être les premiers effets du Brexit. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à la stratégie d’Éric Zemmour. Invité partout sur les plateaux télé depuis une semaine, le polémiste adore dicter lui-même le tempo de ses interviews. Forcément, il est beaucoup moins à l’aise lorsqu’on lui pose des questions auxquelles il ne sait pas répondre. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse au dernier James Bond. Après des mois d’attente et de multiples reports, « Mourir peut attendre » arrive enfin dans les salles. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur la victoire de Yannick Jadot à la primaire des écologistes avec Sophie Dupont et Paul Moisson.