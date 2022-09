Quotidien, première partie du 28 septembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du mercredi 28 septembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les menaces nucléaires proférées par Vladimir Poutine maintenant qu’il estime avoir rattaché – légalement – 4 régions ukrainiennes à la Russie. Il s’intéresse également au sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique et débriefe le haro sur Sandrine Rousseau dans le monde politique. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch s’intéresse au match de football caritatif des députés de l’Assemblée nationale. Match qui n’a pas eu lieu puisque plusieurs députés ont refusé de s’associer à leurs collègues du Rassemblement national, fut-ce pour la bonne cause. Maïa Mazaurette nous résume quant à elle le rapport de 189 pages du Sénat sur la pornographie en France. Un rapport édifiant sur l’état du porno à la française et son impact sur les mineurs, mais aussi sur les adultes. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier nous explique comment la jeunesse iranienne brave les interdictions et les restrictions pour envoyer ses images de révolte à travers le monde. Avec Paul Moisson, on part ensuite en opération coup de poing avec les militants écolos d’ATTAC et Extinction Rébellion.