Quotidien, première partie du 29 août 2022

Au programme de la première émission de la saison : le retour du 19h30 Médias de Julien Bellver. Ce lundi 29 août, il fait le point sur une rentrée marquée par les pénuries, il revient sur la situation en Ukraine et débriefe la rentrée politique. Cette saison, Clément Viktorovitch inaugure son « Zoom ». Une chronique dans laquelle il continuera à décrypter les discours politiques et à lire entre les lignes. Cette semaine, il s’intéresse à Emmanuel Macron et sa tendance à faire des phrases compliquées. Dans sa première Zone Mazaurette de l’année, Maïa nous explique pourquoi le phénomène Drag Race France fait du bien à notre société, tandis qu’Ambre Chalumeau s’intéresse au voyage d’Emmanuel Macron en Algérie, sur les traces de DJ Snake. Enfin, dans son 20h15 Express, Paul Gasnier cherche à savoir qui sera le successeur de Jean-Luc Mélenchon à la tête des Insoumis, il prend des nouvelles des Ukrainiens menacés par les bombardements autour de la centrale nucléaire de Zaporijia et assiste à la rentrée politique de Laurent Wauquiez et Éric Ciotti.