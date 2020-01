Quotidien, première partie du 29 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 29 janvier 2020. On parle du Brexit avec Salhia Brakhlia, de la situation à Wuhan en Chine avec Lilia Hassaine, des violences sexuelles dans le sport avec Julien Bellver et de Bienvenue chez nous avec Étienne Carbonnier. Dans deux jours, le Royaume-Uni quittera définitivement l’Union européenne. A J-2 d’un interminable Brexit, les 73 députés anglais ont quitté le parlement européen ce mercredi. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. La ville de Wuhan, épicentre du coronavirus, est en quarantaine depuis 5 jours. Les bus ne circulent plus, les magasins sont pris d’assaut et la psychose s’installe partout. Confinés chez eux, les habitants de Wuhan se donnent du courage en chantant à leurs fenêtres et s’occupent en rivalisant de créativité, mais la situation reste particulièrement tendue. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. C’est la fausse bonne idée de ce début d’année, mais pour nous c’est un régal. La porte-parole du gouvernement a ouvert un hashtag pour permettre aux Français de lui poser DIRECTEMENT des questions. Forcément, ça donne des idées. Voici notre sélection du jour. Pour la première fois, la patineuse Sarah Abitbol témoigne des violences sexuelles commises par son ancien entraîneur, entre 1990 et 1992. La sportive l’accuse de viols alors qu’elle était âgée de 15 à 17 ans. Dans la foulée, le journal l’Equipe a consacré sa Une et un large dossier dans son édition du 29 janvier aux violences sexuelles dans le sport, avec de nombreux témoignages de victimes. C’est la première fois qu’une enquête de cette ampleur est réalisée dans le monde du sport et avec elle, peut-être, la fin de l’omerta sur la question des agressions sexuelles. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier a maté « Bienvenue chez nous » sur TF1. L’émission où tu invites des gens chez toi pour qu’ils critiquent absolument tout. Mais la reine en la matière, c’est Audrey.

