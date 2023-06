"Une idéologie dangereuse", "héritier de Pétain" : Elisabeth Borne charge le Rassemblement national

Plus le Rassemblement national tente de se dédiaboliser, plus la majorité fait son possible pour le re-diaboliser. Dernier exemple en date ce week-end, avec la Première ministre. Au micro de Radio, Elisabeth Borne n’a pas mâché ses mots contre le parti de Marine Le Pen.