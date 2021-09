Quotidien, première partie du 29 septembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 29 septembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte la nouvelle stratégie de la droite. Lente au démarrage, elle semble s’être mise d’accord sur la façon de traiter le cas Éric Zemmour. Il revient ensuite sur la décision de la France de limiter drastiquement le nombre de visas accordé aux Algériens, aux Marocains et aux Tunisiens. Ensuite, il débriefe l’audition des hauts dirigeants de l’armée américaine face au Congrès un mois après le retrait des troupes d’Afghanistan. Enfin, dans son Com’ 2022, il analyse le ballet des alliances chez les candidats à la présidentielle. Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle s’intéresse à la popularité de Xavier Bertrand. À droite, il semble être le candidat favori des militants. Comment expliquer son succès ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de Françoise Sagan à l’occasion de la réédition de « Derrière l’épaule », son autobiographie. Le jour ou jamais de rappeler que Françoise Sagan, outre le personnage médiatique iconique, était une formidable autrice. Enfin, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions des kids et des ados et aident les parents à savoir comment parler sexe avec leurs enfants.