Quotidien, première partie du 29 septembre 2022 avec Luz

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 29 septembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver nous explique les différentes théories autour du sabotage du Nord Stream en mer Baltique et dévoile les coulisses du dîner très privé d’Emmanuel Macron sur les retraites. On ouvre ensuite une large page consacrée à l’Iran, secoué par une vague de révolte sans précédent depuis deux semaines. Avec Arthur Genre, on retrace 43 ans de lutte pour les droits des femmes dans le pays, Maïa Mazaurette s’intéresse à la solidarité masculine dans ce combat des femmes et Ambre Chalumeau nous prouve, s’il en était encore besoin, que la culture iranienne porte la contestation dans son ADN. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier retrouve le journaliste Dimitri Boulba au Kazakhstan, où ont fui des milliers de Russes inquiets par la mobilisation militaire forcée de Vladimir Poutine. Avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, on débriefe ensuite les coulisses du match caritatif des députés.