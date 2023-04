Quotidien, première partie du 3 avril 2023 avec Alain Duhamel

Au programme du replay de Quotidien première partie du lundi 3 avril 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la semaine de tous les dangers d’Elisabeth Borne, sur les réactions de la majorité à la photo de Marlène Schiappa en couverture de Playboy, sur l’opération com’ de Gérald Darmanin et le retour de Nadine Morano. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch analyse les éléments de langage du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin contre la NUPES et Jean-Luc Mélenchon. En plateau, Yann Barthès reçoit l’éditorialiste Alain Duhamel pour décrypter avec lui la situation en France. Enfin, dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de poils et d’expo.