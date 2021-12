Quotidien, première partie du 3 décembre 2021 avec Richard Malka

Au programme du replay de Quotidien première partie du 3 décembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait son Médiamétrie de la semaine. Ce vendredi, ils demandent aux journalistes Laetitia Krupa, Camille Vigogne-Le Coat et Paul Laubacher si Éric Zemmour a réussi son entrée en campagne. Dans son MapMédias, il s’intéresse à la pique d’Emmanuel Macron à Boris Johnson, aux dernières révélations sur le mandat de Donald Trump et sur la censure d’un épisode des Simpson à Hong Kong. Dans sa Brigade du week-end, Ambre Chalumeau nous donne son conseil lecture de la semaine, « Vous les autres », de Mathieu Lindon, véritable plaidoyer anti-cons. Enfin, Maïa Mazaurette nous apprend que grâce à une nouvelle norme, nos sextoys seront désormais plus safe.