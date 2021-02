Quotidien, première partie du 3 février 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 3 février 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur l’interview surprise d’Emmanuel Macron au JT de TF1, sur les accusations d’inceste visant Richard Barry, des avancées sur le vaccin russe Spoutnik V et de la répression des manifestants pro-Navalny en Russie. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à la « Cancel Culture » : à San Francisco, de nombreux établissements scolaires vont être renommés pour ne plus faire référence à des personnages controversés de l’Histoire américaine. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau nous montre Frida Kahlo comme on ne l’a jamais vue. La Galerie de l’Instant lui dédie une exposition consacrée aux photographies de la peintre réalisées par son amie Lucienne Bloch. L’occasion de découvrir l’artiste mondialement connue sous un jour totalement nouveau. Qui se cache derrière Valvena, ce laboratoire français qui produit un vaccin contre le covid… à destination des Anglais ? Paul Gasnier s’est rendu dans leurs locaux, à Saint-Herblain près de Nantes, pour rencontrer le directeur de Valvena, Franck Grimaud.