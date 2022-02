Quotidien, première partie du 3 février 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 3 février : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la décision de justice qui renvoie les époux Balkany derrière les barreaux. Il décrypte aussi les bonnes nouvelles du ministre de la Santé, Olivier Véran, et sur l’astuce d’Éric Zemmour pour éviter les questions qui le dérangent. Dans son Com’ 2022, il analyse le changement d’avis de Valérie Pécresse qui promettait il y a trois mois encore qu’elle laisserait sa famille loin de la vie médiatique, le sale quart d’heure d’Éric Ciotti sur LCI et le débat sur le wokisme au Sénat. Cette semaine, Jules Grandin, notre cartographe, s’intéresse aux parrainages des candidats à l’élection présidentielle. Où en sont-ils et que disent-ils des Français ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau plaide pour voir plus d’histoires d’amour mettant en scène des femmes de plus de trente ans au cinéma. Des scénarios encore trop peu nombreux et trop souvent caricaturés. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse au corps et au sport chez les personnalités politiques.