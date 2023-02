Quotidien, première partie du 3 février 2023 avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti et Tarek Boudali

Au programme du replay de Quotidien première partie du vendredi 3 février 2023 : Julien Bellver décrypte dans son 19h30 Médias les bilans des 100 premiers jours au pouvoir du Premier ministre britannique Rashi Sanuk et de la Présidente du Conseil des ministres d’Italie Giorgia Meloni. Il revient également sur le dernier mensonge en date du serial mythomane et élu américain George Santos et sur le retour de Donald Trump qui prépare l’élection présidentielle de 2024. Yann Barthès reçoit la célèbre bande à Fifi composée de Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti et Tarek Boudali. Ils présentent la suite de la comédie “Alibi.com” en salle le 8 février. Pour le week-end, Ambre Chalumeau vous livre ses recommandations cultures dans sa Brigade : le nouveau roman de Constance Debré “Offenses” qui s’attaque à la violence du système judiciaire, le single “Selfish” du rappeur punk britannique Slowthai et le dernier film de Léonor Serraille “Un petit frère” avec Ahmed Sylla et Stéphane Bak. Maïa Mazaurette quant à elle analyse la polémique autour du dernier clip du chanteur britannique Sam Smith “I'm not here to make friends” sur fond de grossophobie et d’homophobie. Et pour finir, Anne Depétrini conseille au gouvernement d’arrêter de s’entêter avec son projet de réforme des retraites auquel 64% des Français se disent opposés.