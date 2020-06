Quotidien, première partie du 3 juin 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 03 juin 2020. On revient sur la situation aux Etats-Unis avec Salhia Brakhlia, qui nous dira s’il est vraiment possible de la comparer à celle de France et avec Lilia Hassaine et les mots de l’écrivain noir James Baldwin. Azzeddine Ahmed-Chaouch, quant à lui, s’intéressera à la reprise du football partout en Europe… Sauf en France. Après la mort de George Floyd, un mouvement populaire sans précédent s’est soulevé aux Etats-Unis. Dans plus de 140 villes, les manifestations se poursuivent depuis près d’une semaine. En France, la situation a également beaucoup fait réagir, soulevant ici aussi la question des violences policières et du racisme parmi les forces de l’ordre. Mardi soir, un grand rassemblement de soutien à la famille d’Adama Traoré, mort au cours de son interpellation en 2016, a réuni plus de 20 000 personnes. Mais peut-on vraiment comparer les deux pays ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Dans la lutte contre les discriminations, les violences et le racisme, la voix de l’écrivain James Baldwin a résonné plus fort que les autres. Noir, gay et pauvre, James Baldwin a quitté les Etats-Unis pour devenir écrivain, en France, avant de retourner dans son pays pour rejoindre le mouvement des droits civiques. Alors que les Etats-Unis font face à un mouvement populaire inédit, son discours de l’époque résonne encore. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Les compétitions de football reprennent partout en Europe sauf… En France. Un choix qui ne satisfait pas vraiment les supporters, pas plus que les équipes elles-mêmes. Pourquoi cette exception à la française ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé poser la question à Bixente Lizarazu et à la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.